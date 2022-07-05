為了協助廠商拓銷新興市場，外貿協會本周辦理「2022年汽機車零配件、機械及醫材西南非Hybrid拓銷團」，鎖定奈及利亞、迦納、莫三比克、南非、史瓦帝尼市場，安排我國汽車零配件、機械、和醫材等產業等25家廠商與上述5國456名買主於線上進行513場洽談，爭取商機1100萬美元。

全球疫情逐漸緩解、邊境開放，為了掌握市場商機，貿協繼3月首發東北非市場拓銷團後，再由這次西南非拓銷團接棒，猶如組合拳第二發，帶領廠商連續出擊。廠商可先與買主線上洽談，線上洽談後如廠商有意親自前往拓銷團站點，貿協駐外單位可另行幫助廠商安排實體洽談。

此次我國參團具代表性之團員包含2家上市櫃公司，分別為智慧影像解決方案供應商慧友(5484)和專業設計和製造太陽能、儲能設備、LED節能照明應用大廠宣德(5457)，另外還有以輕量、高效率電動馬達得到2022年台灣精品獎廠商星博電子和台灣空壓機製造大廠復盛。買主則包括橫跨建築、房地產與媒體之迦納重要商業集團JS Group、南非卡車零配件主要供應商Eurojap Truck Parts、莫三比克最大保全監控系統及器材供應商之一，據點遍布莫國主要城市的Advance Security Solutions。另邀請Pretoria市府採購部門，接該市為新開發投產之汽車產業重鎮，已有福特廠與周邊供應商進駐，對於台灣的汽配、機械等產品久聞盛名，希望透過本次活動洽覓適合之供應商。

為幫助廠商充分了解拓銷目標市場資訊，貿協另於線上洽談會前辦理市場說明會，由外貿協會拉哥斯台貿中心、約翰尼斯堡台貿中心分別介紹奈及利亞、迦納、南非、史瓦帝尼和莫三比克市場現況。

此外，隨著疫情逐漸改善，世界各國陸續重啟邊境，貿協將於今年9月辦理本年度重磅級旗艦活動─「肯亞台灣週」，將帶領廠商在非洲地區以實體方式首次辦理台灣週活動，以展覽方式推廣我國產業及文化等形象。台灣週另將結合實體拓銷團赴肯亞以外之東部非洲與買主進行洽談。