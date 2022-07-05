旅遊業者易遊網在疫情期間持續深耕行動旅遊市場，歡慶App上線迄今下載數突破200萬，今（5）日發表全新品牌識別，以全新樣貌迎接疫後旅遊復甦潮。公司表示，未來將透過金融科技（FinTech）深化旅遊生態圈，預計本月正式發表。

此外，隨著國旅明顯回溫，易遊網單周訂房突破億元，對此祭出APP首購旅遊金450元，7月底前凡訂購國內外機票、訂房、旅遊、環島之星、票券、露營、租車等全站旅遊商品皆可抵用，符合首購資格並於結帳輸入折扣碼「app450」，單筆滿3000元即可現折。

易遊網此次全新品牌識別延續最具代表性的綠色印象，以更具明亮愉悅的孔雀石綠重新定義，傳遞更活躍生動的旅色印象。字型則以輕盈現代的字體，加上帶有速度感的傾斜效果，展現充滿活力的品牌形象，並呼應快速、機動、靈活的服務特性。

易遊網此次新增以窗景為概念的圖形識別，代表著乘載旅途回憶的窗框，同時也將ez兩字巧妙融合，期許APP能成為連結旅人與世界的第一扇窗。同時，也推出以英文諺語easy peasy為發想靈感的全新吉祥物「凹豆兒」，為喜愛旅遊到處趴趴走的豌豆小子角色。

易遊網表示，全新品牌識別注入更多大無畏的冒險DNA，盼以耳目一新的新氣息，傳達品牌源源不絕的活力與無懼挑戰的精神。未來除持續深耕國旅市場外，為迎接未來疫後出境旅遊復甦，已積極籌備旅遊商品與資源取得。

易遊網疫情前機票一年線上開票量可達百萬航段，為布局機票市場，已攜手新加坡航空與機票系統商亞瑪迪斯新增NDC全新旅遊API運用，成為亞太區首批採用NDC的OTA，以獲取更豐富多元的機票方案選擇，建立客製化預訂需求，甚至取得具競爭力的票價。

易遊網總經理賴秀媛表示，公司向來以旅遊全商品一站購足的旅遊電商定位自居，並持續培養行動用戶，去年App下載數超越2019年，締造破10位數營收表現，光訂房就超過20億元，其中行動占比高達8成，成功接軌行動消費深化用戶黏著度。