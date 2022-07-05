國際情勢動盪致市場情緒緊繃，通膨、俄烏戰火、疫情等為全球增添不少變數，但外媒報導，市場研調機構Cornerstone Futures研究主管凱莉（Brynne Kelly），美國電網是一個潛在的「黑天鵝」，甚至可能重創全球能源市場，成為下一個石油供應鏈問題。

市場內幕報導，凱莉在報告中指出，電網故障及電力短缺可能是石油和汽油等石油相關產品供應鏈的下一個漏洞。

凱莉解釋，雖然原油不常用於發電，但石油產出則需要用到電力，也就是說，「電網故障可能是下一個石油供應鏈問題」，美國及其他國家的電網問題都是會導致能源市場混亂的潛在催化劑，但這些風險卻被市場低估了。

凱莉表示，許多人認為美國電網十分穩定。但事實上，目前業者正經歷從化石燃料轉變清潔能源的轉型期，伴隨夏季旺盛的電力需求來臨，業者壓力隨之而來。

凱莉舉2021年德州大停電的例子，來表示其嚴重性；當時電力斷供造成廣泛的骨牌效應，甚至對當地民生運作造成災難性的影響。她說，「當前任何規模的電網故障都可能比德州那場故障還要嚴重，這將是潛在的災難性後果」。

凱莉補充，高溫、風暴等意外引起的停電事故，都可能使能源價格波動，「我們並非在預測或示警，不過風險沒有獲得量化，很不幸的是，事情往往都是在緊要關頭才會被重視」。