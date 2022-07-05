陽明交大師生團隊攜手台東興隆國小，團隊歷時9天打造自然建築「生‧生」，融入校園生態。（蔡旻妤攝）

陽明交大師生團隊攜手台東興隆國小，團隊歷時9天打造自然建築「生‧生」，融入校園生態。（蔡旻妤攝）

位於台東縣東河鄉阿美族部落的興隆國小積極推動環境教育及食農課程，因缺乏實踐空間，趁著暑假期間，國立陽明交通大學東南亞國際志工團攜手興隆國小，合力打造自然建築，串聯水資源循環、植物生態。興隆國小校長林克銘表示，除提供學生休憩空間，也讓師生進一步認識族群文化及環境永續理念。

由陽明交大師生團隊14名學生歷時9天打造自然建築「生‧生」，以木結構為主，球體造型宛如蘊含生命的種子，佇立在興隆國小樹林區中，融入校園生態。

建築外牆上層環繞著以木材、樹皮、乾草、黏土、蘆葦製成打造的木箱，團隊指出，這是吸引各種昆蟲入住的「昆蟲旅館」，下層則是栽種阿美族傳統野菜的植物箱，運用空間內的水資源循環系統，蒐集雨水加以灌溉。

清大學生楊天玉說明，雨水沿建築上方的雨淋板流進天溝，再經水管匯集至空間內的4個雨撲滿，打開水閥讓雨水進到蓄水槽後，就可經由吸水棉條將雨水引入植物箱供給水分。

植物箱中種植刺蔥、小山蘇、小毛蕨、魚腥草、過溝菜蕨等阿美族傳統食用野菜，另設置空木箱，供師生放置採集來的自然教育素材。因校內有不少阿美族學生，阿美族對於野菜食用部位及摘採時間相當熟稔，自然建築除了讓學生了解水資源循環利用，也可運用昆蟲旅館及植物箱進行生態環境教育，並透過種植野菜了解傳統飲食文化。

林克銘表示，建物命名為「生‧生」，有生命、生長、生活意涵，與學校推動的永續循環校園契合。未來將辦理增能研習，協助教師能妥善運用在教學上，也期待成為孩子的遊憩空間，在校園生活中探索生態。