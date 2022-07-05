國民黨今以台北市議員王鴻薇等人，指控新竹市長林智堅的論文抄襲一事，民進黨發言人周江杰表示，國民黨以此舊聞炒冷飯，為了選舉，抹黑林市長的人格。民進黨支持林智堅市長捍衛個人名譽的作為，也呼籲國民黨不要為了選舉謀算，想重製過去「宇昌案」手法，抹黑潑髒水、毀人聲譽。

周江杰指出，林智堅市長今天再次為其論文遭不實指控，出面澄清說明。首先，關於在台大國發所的論文部分，不僅清楚指出與余正煌的論文存有主題不同、研究對象不同，和結論不同等三點差異，該論文中的問卷、第一手民調資料，皆是林市長設計與搜集，林市長就是上述資料的原創者。

民進黨說，林市長的指導教授陳明通，今早也有做相關的說明，並說到余先生只是比林市長早畢業，並不是林市長抄襲余先生論文。

至於林市長在中華大學的碩論，周江杰說，林市長與賀力行老師已在2020年澄清，今天，林市長也提出賀力行與王明郎兩位老師的親筆聲明，證實林智堅有共同參加TCSI實驗室的討論，並提供意見。過程中的問卷發放、回收與資料分析，林智堅均參與其中，中華大學網站都查得到，使用該資料作為碩論佐證，也屬合情合理。

周江杰強調，林智堅市長與相關指導教授都已經提出證據說明，國民黨卻想要冷飯熱炒，更想再次炮製「宇昌案」抹黑手法，令人遺憾。周江杰呼籲國民黨不要潑髒水，不但對於張善政的選情毫無幫助，也更再次讓人看見國民黨秀下限的一面，年底的桃園市長選舉，請還給全民一場乾淨的選舉。