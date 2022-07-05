今(5)日爆出新竹市長林智堅在中華大學及台大取得碩士學位的論文均涉及抄襲，內容還跟竹科期末報告相同。而竹科為科技部管理單位，外界好奇科技部會如何因應？未料科技部則將責任直接推給竹科管理局，要求釐清與了解。

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅遭爆涉論文抄襲，且還是抄襲竹科的期末報告書，連錯字都錯一樣，國民黨團要求科技部負起責任督導竹科。

立委李貴敏強調，研究報告智慧財產權屬於科學園區，委託研究的資金來源又是納稅人的錢，絕不能因為林智堅是綠營高官就輕縱，行政單位都應該站出來說清楚講明白。

面對這起爭議，記者請科技部提供相關說法，想了解科技部如何因應與懲處，未料經過一整天的工作時間，科技部在剛才僅提供60個字左右的極簡要說明給媒體，「有關竹科管理局2007年委外辦理的研究案，本部已請竹科管理局儘速就當時進行委託研究案之背景與內容，以及相關規範進行釐清與了解」，對於細節完全沒有交代，還將責任完全推給竹科，強調「請竹科查當年委外案的內容」。