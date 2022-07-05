外銷訂單發威助攻，國光生（4142）公告6月自結餘營收4.91億元，較去年同期營收成長6倍，創國光生2012年5月掛牌上市以來6月營收數字歷史新高。

國光生表示，6月營收大爆發主因為外銷訂單大幅成長，且出貨排程優化，使得出貨高峰從第三季提早到6月浮現，預期今年第三季進入出貨旺季及營收高峰期，全年營收成長可期。

國光生隨著國際查廠認證及藥證申請進入新市場，今年國際營收佔比將超過國內，達到六成以上。預估全年營收數字上看20億元，將比去年成長三至四成。

國光生6月營收數字一舉逼近5億元，主要是外銷東歐流感原液訂單以及大陸訂單大幅成長，以及因充填二線取得歐盟認證、生產排程優化，使得外銷訂單可提前出貨，顯示過往在國際市場拓展、產線擴充、國際認證及製程優化等方面的努力，已具體反映在營收數字上。

國光生認為，在6月傳統淡季開出營收歷史新高後，接下來將進入流感疫苗等產品出貨旺季，預期今年下半年營收仍將持續上揚，帶動全年營收維持成長曲線，今年可望開出更亮眼的營收表現。

國光生強調，中國四價流感疫苗藥證到手，大陸訂單逐年增加。第二條自動化充填包裝線獲台灣及歐盟GMP查廠認證，預計明年取得美國FDA認證後，國際代工訂單大幅成長。