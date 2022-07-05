新竹市長林智堅被國民黨台北市議員王鴻薇踢爆2008年的中華大學碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書，風波越演越烈，中華大學也回應收到檢舉就會查，但資深媒體人黃揚明今（5日）在臉書指出，中華大學董事長是林智堅的好同志、民進黨新竹市議員李妍慧，他質疑中華大學：「會怎麼查呢？」

中華大學副校長兼發言人解鴻年今指出，新竹市長林智堅的論文雖然發表於2008年，但依學校訂定的博、碩士學位論文抄襲處理要點，若有具體檢舉事證，校方會秉持公平、公正、客觀之原則，進行調查。解鴻年說，學校對博碩士論文皆有要求學術倫理，並要求指導教授嚴格把關，學校2012年訂定博、碩士學位論文抄襲處理要點，為確保論文品質，2020年更訂定中華大學碩博士生學位論文品保準則。

對此黃揚明在臉書發文指出，林智堅中華大學碩士論文涉及抄襲的事件，「雖然跟我查的（台大）國發所碩士論文無關」，但中華大學現任董事長是民進黨現任發言人、新竹市議員李妍慧，也是林智堅的好同志，他質疑面對此次事件，「中華大學會怎麼查呢？」