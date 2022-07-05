韓國民眾在泗川機場附近拍攝到，韓國宇航 (KAI)所研製的KF-21「獵鷹」(Boramae) 戰鬥機正在地面測試，也就是俗稱的「試滑」。不久後KAI應該會有更多的說明。

全球航空雜誌(FlightGlobal)報導，這段2分鐘的影片可看到，原型機的機尾繪著藝術型式的獵鷹，並寫著KF-21，它從滑行道轉向主跑道，然後在跑道末端停下，開始測試各個操縱面以及指示燈。

不久後，原型機在跑道上加速一小段距離，幾乎就像是要起飛，不過旋即慢再次減速，完成一趟試滑。

KF-21 Boramae

利用Google地圖對附近地貌的檢查，這架原型機應該是從KAI公司泗川裝配廠出來，然後直接就滑向泗川機場進行測試。

無法確定影片是何時拍攝的，但應該就是最近幾天的事。上星期就有報導稱，KF-21的實測原型機已完成了95%，並說7月就開始地面測試，而今年底之前就能夠首飛。

KF-21是韓國迄今為止最雄心勃勃的航太計畫，它是KAI在完成T-50/FA-50超音速教練/輕型戰機後，下一個軍事航太項目，而且韓國空軍也確實有需求，目前韓國空軍的麥道F-4幽靈2式戰機和諾斯羅普 F-5E虎2式戰機都已服役超過50年，韓國希望以KF-21來同時取代這2種戰機。

KF-21外型很像小一號的F-22，採用的是2具通用動力F414-GE-400中型渦輪扇引擎為動力，該引擎也應用在包括波音F/A-18E超級大黃蜂、瑞典紳寶JAS-39E獅鷲E的身上，有「中推力引擎之王」的美名。

韓國預計自行生產120架KF-21，並尋求海外客戶，他們也爭取到印尼的加盟合作，將分攤生產成本，並提供印尼1架原型，與50架後續量產型。

KAI 還希望KF-21能夠在國際市場上取代F-16的潛力，洛馬顯然也看到這一點，因此KAI希望延續T-50的合作經驗，向洛馬提出KF-21的合作計畫，與重要技術(包括5代機飛控、航電、雷達等25項技術)的移轉時，洛馬果斷的拒絕了，這也是KF-21從原先設定的5代機，降級為4.5代機的關鍵原因。

不過，雙引擎戰鬥機的經營成本會高於單引擎戰鬥機，在單價與後續操作成本都會更貴一些。其實KF-21的體型更接近F/A-18E，算是中型戰機的標準。

在尋求美國廠商的技轉未果後，KF-21的主動相控陣(AESA) 雷達是由韓國本土的韓華系統公司研發、操作系列由LIG Nex1負責；目前AESA 雷達正在一架改裝的波音 737-500進行測試，該機是租借由南非飛機儀器和電子公司，註冊號為ZS-TFJ (MSN 26541)。