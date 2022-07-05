中國信託與中華電信、PChome網路家庭集團聯名發行「中國信託ALL ME卡」，三強結盟首創金融業跨平臺即時轉點功能，主打累點快、靈活兌、通路廣等三大優勢，刷卡點數回饋可立即累積及兌換。活動期間更推出電信、電商、四大超商、生活消費、繳費等刷卡優惠，最高可享12％點數回饋，提供廣大卡友隨想即變、率性由我的新價值主張。

中信銀行董事長利明献致詞表示，中國信託持續打造創新金融服務，本次攜手電信、電商兩大龍頭，串聯中華電信及PChome網路家庭集團的數位支付服務，異業合作突破平臺限制，開創跨產業、跨會員、跨場景、跨點數、跨服務的嶄新業務模式，提供全新數位消費體驗，這也是三方合作數位轉型的重要里程碑。

中信銀行觀察，中信卡卡友偏好直覺好記、簡單易懂的點數使用規則，也因疫情等因素催化，民眾消費習慣轉向網路購物，且行動支付需求大增。為解決點數跨產業、跨平臺轉換不易的痛點，中國信託ALL ME卡首創金融業即時轉點功能，串聯金融、電信及電商三大點數生態圈，只要將中國信託ALL ME卡綁定Hami Pay或Pi拍錢包，刷卡回饋可即時顯示「中信點」，無須複雜的轉點程序，1點等值1元的「中信點」可等值兌換成Hami Point或P幣，並可在超過38萬個線上線下通路使用，點數累積、兌換輕鬆又便利。

點數回饋方面，中國信託ALL ME卡提供一般消費享1％回饋、海外消費2.2％回饋，即日起至今年12月31日止，指定電信、電商消費享8％回饋；使用Hami Pay或Pi拍錢包綁定中國信託ALL ME卡，於四大超商、指定生活消費通路及停車費、水費繳納皆享6％回饋，每月回饋上限500點「中信點」。

此外，今年9月30日前在三大品牌7-ELEVEN、POYA寶雅、美廉社刷中國信託All ME卡，新卡上市加碼最高10％回饋，今年12月31日前於PChome 24h網路購物綁定中國信託ALL ME卡消費，首月最高可享12％回饋。

中國信託長期深耕ESG、支持環境永續發展，中國信託ALL ME卡為臺灣第一張回收海洋廢棄塑料製作之環保材質信用卡，首波發行5萬張，邀請民眾起身響應環保議題。今年9月30日止前申辦中國信託ALL ME卡，核卡30天內累積消費滿888元，最高可得價值800元辦卡好禮。