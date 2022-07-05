人氣天團「MP魔幻力量」前主唱嘎嘎(潘俊佳)，當紅之際連環爆出掀裙安心亞、唇交寶兒等緋聞，甚至被媒體爆料「2年劈腿8女」事件，導致重創形象，拉垮整個演藝事業，嘎嘎因此被迫離團，而沉寂多年，近期他重新簽約公司，試圖重回演藝工作，嘎嘎坦言最擊潰他的是：「沒錢啊，是瀕臨崩潰。」

根據《鏡週刊》報導，嘎嘎這七年沒有什麼演藝工作，在外界看來有些浪費，他回應：「沒有，為何是覺得是浪費？我不想要這麼容易被現實擊敗，就是因為有求生意志，所以我還在這啊，我不覺得有浪費，因為我拚了命地活著。」這段期間他到咖啡廳端盤子、製作公司當後製等，嘗試不同的工作，被問到最擊潰他的事情，嘎嘎回答：「沒錢啊，這還用問嗎？也不算擊退，是瀕臨崩潰。」承認自己近況：「我好窮喔。」薪水付完房租就幾乎用光。

嘎嘎去年以本名潘俊佳重新開始，接受節目訪問直面當年的桃色風波，親吐真相，主持人邱沁宜問他：「當年的這些劈腿事件都是真的嗎？」嘎嘎吐露事發時情況過於混亂，情急之下他只能先出面跟被牽扯到的女藝人道歉，主持人又逼問：「2年劈腿8女，又是一個殺人標題嗎？」嘎嘎也直言：「我滿生氣這個標題」，表示其中有很多不實指控跟報導，他因此被貼上渣男標籤，但其實並非如此。