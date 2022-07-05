大陸華東地區全面復工，HDI廠華通(2313)6月合併營收攀升至59.68億元，月增16.2%，累計第2季合併營收為163.32億元，季減6.94%，傳統旺季來臨，且衛星通訊產品出貨持續成長，華通第3季營運審慎樂觀，隨著新產能陸續到位，可望帶動華通今年整體營運再創新高。

大陸於6月全面解封，客戶積極拉貨，華通6月合併營收攀升至59.68億元，月增16.2%、年增57.8%，累計第2季合併營收163.32億元，季減6.94%，年增32.2%，為歷年同期新高。

華通表示，雖然第2季受大陸封城、台灣疫情嚴峻等外在環境干擾影響，但公司於6月中解封後與客戶密切配合積極出貨，減低封城帶來的負面衝擊；累計上半年合併營收338.81億元，年增31.5%，創歷年同期新高。

華通第2季財報將在8月公告，依照近年來華通營收規模以及營運效率的提升，法人推估，華通第2季獲利有機會較去年同期顯著成長。

展望第3季，華通審慎樂觀看待，不過仍要密切觀察全球經濟的後續發展，華通表示，以目前能見度而言，約與市場預期相當，主要動能來自於傳統旺季美系客戶新產品陸續進入量產及衛星通訊產品持續成長等。

華通今年資本支出主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能也已陸續到位，可望帶動今年整體營運再締新猷。