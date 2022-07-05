歐元區商業活動擴張在上個月明顯的放慢，根據一項調查的數據所暗示，由於生活成本大增，讓消費者維持在謹慎小心狀態，歐元區在第二季可能會步入衰退。

標普全球的綜合PMI終值在六月跌到52.0，低於五月的54.8，但是略高於初值的51.9預估。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說，歐元區商業活動的成長明顯惡化，加大了該區域在第三季陷入經濟衰退的風險。製造業已經在下滑；而在生活成本危機下，服務業歷經到明顯成長動能的流失，特別是家庭對於非必要商品和服務的支出，陷入明顯壓力。

涵蓋服務業的PMI在六月跌到53.0，顯著地低於五月的56.1，然稍微高於初值預估的52.8。上周公布的製造業PMI數據，首次跌到2020年初疫情爆發以來的新低。

儘管上個月通膨稍緩，但服務業產出價格指數來到63.2，雖然略低於五月的64.6，但仍維持在創紀錄高點附近。

上周五官方公布數據顯示，歐元區六月通膨率為8.6%。

在退出超寬鬆貨幣政策方面，歐洲央行(ECB)落後於全球主要央行，但ECB已宣佈在七月開始升息。路透的調查預測顯示，ECB在七月應該會升息25個基點，然後在九月升息50個基點。

ECB的行動意味著經濟不會迅速轉好。綜合PMI的新商業指數從53.3降到50.0，為一年多來新低。

Williamson認為，六月的PMI數據顯示，風險越來越傾向於經濟的下行；同時之間，通膨壓力是有走向溫和，但是仍在相當高水準。