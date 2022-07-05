智伸科(4551)6月營收8.04億元，月增13.78％，年增9.91％，累計上半年營收46.28億元，年增2.71％。智伸科表示，4、5月為大陸封城影響較大的2個月份，儘管維持基本的人力繼續生產，但物流不順暢、品牌車廠停產等，皆對公司汽車事業的營運帶來挑戰，隨著疫情封控逐漸緩解，汽車事業6月營收已明顯逐步恢復成長。

智伸科指出，第二季雖遇疫情蔓延、通貨膨脹等，對全球經濟前景增添更多不確定性，使得汽車零件表現受到影響。但電子事業部隨著5G、WiFi 6/6E需求，工業級固態硬碟規格不斷升級，加上醫療手術器械新品仍在快速成長，相關零組件出貨穩定。

由於汽車產業下半年營運通常優於上半年，加上大陸政府針對新能源車下鄉政策、減半徵收車輛購置稅的優惠政策等刺激消費者購車。最新大陸車市銷售表現，主要造車新勢力企業6月交付量集體破萬輛，6月小鵬汽車交付量近1.53萬輛、年增133％；哪吒汽車交付量近1.32萬輛、年增156％；理想汽車交付約1.3萬輛理想ONE、年增68.9％；蔚來汽車交付量重回萬輛，共交付新車約1.3萬輛、年增60.3％，創單月交付量新高，有望持續拉動汽車零件的一波需求。