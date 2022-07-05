全坤建(2509)下午舉行法說會，近兩年業績面臨業績空窗期，為免2023年又面臨無案可入的窘境，公司將力拚總銷8億元的八里台北港案在2023年完工銷售，希望能為2023、2024年帶來業績。不過，接下來2025年公司又是無案可入帳，公司強調正在積極找小的危老個案推出，希望能對營運有所貢獻。

全坤建今年推出兩筆案子包括信義區總銷12億元的全坤X101，此案為公辦都更合建分屋，預期將在2025年完工；新北新莊區總銷60億元的峰碩一案，6月剛推案，公司指出銷售還可以，預期將會在2027年完工。今年成屋銷售個案僅存全坤威峰的店面，待售金額約6000萬元。

全坤建指出，台北市規劃中的個案還有，總銷12億元的重慶南路案、總銷11.5億元的貴陽街二期、中正區總銷20億元的衡峰、大安區總銷33億元的嘉興案。新北市規劃中的個案還有總銷8億元的八里台北港段案。

近期中南部房市熱絡是否考慮走出雙北?全坤建則說，手上還有很多雙北的都更、合建、危老案再談，沒有規劃要走出台北，現在美國西雅圖的5V Project還在整合臨近的土地，希望基地能再整合大一點再規劃推出，現在土地上的房子及車位有租金收益。

全坤建2021年因無帳可入因此也無法配發股利，今年的股利政策是否改變?全坤建則說，公司手上有案子再推，還有開工興建的個案，加上現在土建融緊縮，需要保留多點資金在手上。