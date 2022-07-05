「抗疫女神」賈永婕。（趙雙傑攝）

賈永婕透露全家人將在8月陪大女兒前往美國。（趙雙傑攝）

「抗疫女神」賈永婕今（5日）出席「食食來相助，餐餐有飯吃」公益記者會，提到原定本周出發前往美國康乃爾大學參加暑期課程，卻臨時遭到學校以「人手不足」取消課程的二女兒小羽，她稱讚小羽相當有主見，事發當下就向學校提出抗議，要求校方替學生申請其他學校。

賈永婕透露小羽為了此課程耗時3個月準備、申請，也為了康乃爾放棄UCLA，她說小羽收到錄取信時相當雀躍，不只開心的打包行李還特地染髮變換造型，沒想到最後卻收到取消通知，「她知道被取消時有覺得委屈也有落淚，我們是真的滿失望的，因為這不是單純好玩的夏令營，要有老師的推薦信，還要在校成績認證等一連串嚴格認證才能錄取。」

好在，小羽心情轉換很快，經過一上午的補眠就釋懷，甚至豁達表示學校沒讓她去上課是學校的損失，賈永婕也自嘲說如果是自己遇到這狀況，可能會哭3天、生氣一周，她透露小羽決定暑假期間留在台灣，下禮拜開始去公關公司、立委辦公室實習，即將升高三的小羽也將在開學後準備國外大學的申請書，目前的目標是商業科系。賈永婕也透露全家人將於8月前往美國，除了參觀大女兒的校園，也要陪她搬宿舍，屆時預計在美國停留兩周。