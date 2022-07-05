mini LED廠富采（3714）公布6月營收，在消費性電子需求疲弱，加上季底盤點等雙重利空衝擊，單月營收降至22.71億元，寫公司掛牌以來單月次低營收紀錄；累計整個第二季營收季減9％，亦低於公司在第一季法說會上出具的「挑戰持平」預估，營收衰退之下，第二季獲利恐承壓。

不過，富采董事長李秉傑在今年的股東會上示警，第二季受到俄烏戰爭、中國多地封城影響，加上IT需求轉弱，第二季表現將不如預期。

儘管公司強調mini LED需求穩健，擴產計畫不變，然而居營收大宗的傳統藍光LED對富采營收仍造成衝擊，根據富采公告的營收數字，6月營收降至22.71億元，年減30.81％、月減11.16％，為連續第二個月年、月雙減，並寫下富采掛牌以來單月營收歷史次低紀錄，營收規模僅優於2021年2月；累計富采第二季營收77.81億元，季減9％、年減16.87％，也創下掛牌以來單季次低紀錄。

富采第一季本業獲利僅5.3億元，業外挹注獲利約1.74億元，第二季營收衰退之下，單季獲利承壓，並將牽動法人圈對富采全年獲利估值修正。