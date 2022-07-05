林智堅5日親上火線澄清，並提出被指先完成論文的余正煌論文「誌謝」文，澄清自己是原創。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

針對爆料指出民進黨提名的桃園市長參選人、新竹市長林智堅的台大國發所碩士論文也涉嫌抄襲；林智堅5日親上火線澄清，並提出被指先完成論文的余正煌論文「誌謝」文，指自己才是原創，且是他借民調資料予余先生的。

林智堅表示，他念台大國發所碩士時是擔任議員期間，論文發表是當選市長期間，他的碩論題目是「3人競選之中槓桿者的政治社會影響」，是以他自己2014選舉為例，國民黨說余正煌碩論也是2014研究，不過他提的是林智堅2014獲選，兩人論文主題不同、研究對象不同、結論也不同，3個不同天差地別。

主題部分，他是探討「三腳督」現象，探討三腳督當中無法勝選卻能左右選情槓桿者，成因跟選民特質，在2014和2016選舉，看到三腳督現象，他是以自己設計問卷和蒐集民調去分析，他的研究對象主要是當年的「槓桿者」前市長蔡仁堅，包括蔡仁堅的特質及支持蔡的選民特質。

余正煌主題則是探討林智堅勝選因素，兩人的指導教授雖都一樣，且都建議採用相同的統計分析法，但此堅非彼堅，研究對象根本不同。

2014他勝選後，大家都知道他選舉不被看好，所以台大國發所老師和學弟妹覺得這過程值得研究，所以余先生透過人向他借資料，完成論文，但他才是原創者。

最後是結論不同，因研究對象不一樣，他和余先生得到的結果價值也不同，余先生在2016先完成口試，他是2017才畢業，但就是陳明通老師作的澄清，余先生是參考他的資料初稿，只是他比較晚畢業，碩論交的比較晚而已。

林智堅今天也公開余正煌完成論文後的「誌謝」文，澄清自己是原創，只是出借民調資料，並畫出余正煌文內重點，「也相當感謝本所所長教授陳明通老師，幫助協調本論文研究的主角新竹市長林智堅提供當時競選總部內部參考所用之民調數據資料予學生分析，在與林市長僅有幾面之緣的情形下，市長仍願意提供協助，特此對陳明通老師及新竹市長林智堅表達感謝之意」。