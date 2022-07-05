台中市副市長陳子敬，在擔任台南市警察局長任內，因當時警友會理事長、富商翁茂鍾涉及炒股案遭判刑後易服社會勞動，卻扯出陳子敬與前南檢檢察長周章欽等人，疑似以不實方式協助安排翁完成，監察院因而對周、陳等5人提起彈劾；陳子敬對此回應指出，易服勞役非警察職權，他也未做過任何違法指示。

翁茂鍾涉及佳和公司炒股案，遭法院判決有罪後，聲請易服社會勞動，監察院以該案經相關5人以不實方式協助翁完成社會勞動，通過彈劾案。陳子敬受訪時喊冤表示，完全無法料想此事怎會與自己有關連。

陳子敬強調，該案他從未做過任何違法指示，而且翁聲請易服社會勞動，是簽報交由地檢署檢察官決定是否准許，根本不是警局職權；對於全案他並不清楚，也未做出違法指示，如今遭監院彈劾，無奈表示不知還能說什麼。

陳子敬也澄清，擔任台南市警局長任內，翁茂鍾是警友會理事長，雙方難免會有些互動，都僅止於公務上互動，並未有過私下邀約。