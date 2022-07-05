新竹市長林智堅捲入論文抄襲疑雲，身兼國民黨發言人的高市左楠區議員參選人白喬茵今（5）日狠酸，林智堅執政祕訣是複製經驗，跟寫論文一樣都只會「ctrl＋c、ctrl＋v（複製、貼上）」。她疾呼，有關單位盡速調查，若屆時有問題，要林不只得退回畢業證書，也要退出桃園市長選舉。

「你說這樣的做法不是心虛，我也是笑笑！」白喬茵直批，林智堅的澄清記者會搞得像政令宣導，自己闢室錄影，連開放記者提問的勇氣都沒有，這完全是怕記者問到要害、如果回答不出肯定炸死自己。

白喬茵痛批，林智堅讀中華大學時的碩士論文和竹科報告長一樣、連錯字都一樣；讀台大國發所時的論文也和學長的論文長一樣、連出處都直接隱藏。接連兩個學位都出包，你說誰的問題比較大？

白喬茵更不滿地說，林智堅的自我澄清卻只能導向「選舉到了、抹黑栽贓」。她直斥是老套，要不要順便加喊一句「阿扁無罪」？一個政治人物無法坦蕩面對自己，又要如何誠實面對選民？