中國新聞網報導，大陸農業農村部官網5日發布的蔬菜生產資訊專刊第34期（總第144期）顯示，據蔬菜生產資訊監測預警網監測，2022年6月，大陸28個蔬菜產品月均地頭價（產地批發）1.91元（人民幣，下同）／公斤，較上月下降17.0％，較去年同期下降12.0％，蔬菜地頭價位於近5年同期最低點。

2022年6月大陸蔬菜地頭價呈現三個特點：

一是整體處於低價區間。6月是大陸露地蔬菜生產旺季，大陸平均氣溫、平均降水量較常年同期偏高，平均日照時數較2021年偏多，整體有利於蔬菜生產，供應較為充足，月均地頭價環比、同比均呈下降態勢。

二是月內上旬呈下降趨勢。6月9日蔬菜地頭價1.78元／公斤，較月初1.90元／公斤下降了6.3％，跌至2022年以來的最低點，比年內最高價(4.21元／公斤)下降57.7％。

三是中下旬價格止跌回升。經歷6月10-16日和26-30日兩輪較大幅度上漲，月末價格達到2.16元／公斤，比6月9日價格上升了21.3％。

上漲主要有兩方面原因：一方面，黃淮海及環渤海等地區因持續高溫天氣，設施蔬菜提前拉秧，供應量減少。另一方面，南方持續降雨影響蔬菜正常生長和採收，江西、湖南、廣西、福建等省部分地區發生不同程度洪澇災害，100多萬畝蔬菜受災。此外，受疫情影響的社會性消費開始復甦，蔬菜需求量增加。

6月中後期地頭價從主產區看，除雲貴高原夏秋蔬菜優勢區月均地頭價環比持平外，其他優勢區地頭價均有所下降，其中北部產區降幅相對較大。黃土高原夏秋蔬菜優勢區、黃淮海及環渤海設施蔬菜優勢區、北部夏秋蔬菜優勢區、長江流域冬春蔬菜優勢區、華南及西南熱區冬春蔬菜優勢區6月月均地頭價環比分別下降了31.7％、19.3％、18.5％、17.8％、6.6％。

從主要品種看，重點監測的28個蔬菜產品中，有22個產品地頭價環比下降，6個產品環比上升。其中，冬瓜、番茄、豇豆、圓茄子4種蔬菜下降幅度均超過40％；松花菜和大蔥上升幅度超過30％。

7月大陸蔬菜生產面臨不確定性，地頭價有望回升。

一是部分地區蔬菜茬口轉換。7月華北及以南地區的冬春季設施蔬菜進入休棚期，部分地區進入蔬菜供應的夏淡期。

二是蔬菜消費增加。6月28日大陸國務院聯防聯控機制綜合組公布了《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》，6月29日工業和資訊化部宣布取消通信行程卡的星號標記，社會活動將恢復正常，餐飲等消費回暖，將帶動蔬菜消費增加。

三是天氣不確定性較大。中國氣象局預測顯示，7月西北地方西部、江南大部降水偏少，氣溫偏高，部分地區可能出現高溫伏旱；東北地區中南部、華北、黃淮大部、西南地區南部等地降水偏多，可能出現旱澇漬害，對蔬菜生產造成不利影響。

近期，為加強在田蔬菜管理，積極防範應對夏季災害性天氣，大陸農業農村部種植業管理司組織專家制定印發了《夏季蔬菜生產技術指導意見》。下一步，農業農村部種植業管理司將密切與氣象部門會商，強化監測預警，指導各地落實防災減災措施，組織農業農村部蔬菜專家指導組、蔬菜產業技術體系有關專家，加強技術指導服務和災後恢復生產，全力保障夏季蔬菜供應。