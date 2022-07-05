5名高中生參與雲林縣北港鎮黃世志布袋戲研究營，用新視角探討布袋戲未來發展。（張朝欣攝）

雲林縣與基隆市5名高中生，為探討布袋戲的未來發展，申請教育部「青年壯遊台灣」計畫，在雲林縣北港鎮黃世志布袋戲進行為期12天的研究課程，5日學員表示布袋戲從興盛到沒落，希望用年輕一代的視角，探討布袋戲的發展，並將研究過程拍成1支vlog影片，與大家分享壯遊執行的學習過程。

基隆女中高帷宸因到雲林縣參加布袋戲相關活動，引發她對布袋戲的興趣，因此與雲林虎尾高中林幸誼、洪采薰、蔡明泉，以及揚子高中高淯琪組成「偶布知道」團隊，向教育部青年發展署申請「青年壯遊台灣-尋找感動地圖實踐計畫」，規畫12天的研究學程。

高帷宸等人表示，本月4日團員們在北港鎮黃世志布袋戲展開此次活動，由布袋戲名師黃世志擔任團長，指導大家將所學的操偶、口白、戲偶製作、布景規畫等技巧，製作成1本布袋戲武功祕笈，並拍成vlog影片，希望藉由此次的布袋戲研究營，讓更多人認識這項傳統文化。

團員們說，這幾天將透過街訪，實際感受布袋戲在現代人眼中的印象、喜好程度，達到文化傳承的目的，不讓布袋戲隨著時代改變而失傳，也能進一步去思考，該怎麼去活化布袋戲的市場或是作出轉型，改變舊有布袋戲的呈現方式，結合現代數位影像的方式演出。

團長黃世志師承布袋戲大師黃俊雄，投入布袋戲演出已30餘年，他指出，5名高中學員對布袋戲都有濃厚興趣與各種發想，其中3人國中時曾加入布袋戲社團，藉由年輕人的視角與深入參與，可作為布袋戲未來發展的參考，永續傳承布袋戲文化。