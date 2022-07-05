鹽水觀光美食城逾半數空攤，管理單位坦言，人口外移、南榮科技大學停招後，來客量掉了很多。（張毓翎攝）

台南市鹽水區傳統小吃多樣，位在當地鬧區的鹽水觀光美食城，更是美食集散地，也是遊客熱門的用餐之處，不過重要慶典以外的日子，消費人潮顯得冷清，逾半數攤位未營業，只剩招牌高高掛在上頭。管理單位坦言，人口外移、南榮科技大學停招後，來客量掉了很多，部分未營業的攤位商家，逢月津港燈節期間才會重新承租開業。

鹽水觀光美食城以前稱作「鹽水點心城」，是不少遊客和在地居民喜歡用餐的地點，但因為建物老舊，台南市政府投入經費整修，2015年底以「鹽水觀光美食城」的名稱重新啟用。由於鄰近永成戲院和鹽水月津港，周邊也有不少小吃名店，因此月津港燈節或鹽水蜂炮期間，鹽水觀光美食城成了受遊客歡迎的用餐首選地點。

鹽水觀光美食城共有29攤，並提供200多個內用座位，除了知名的鹽水意麵等道地小吃，人氣攤位還有傳承近80年歷史的豬頭飯，不過鹽水人口逐年遞減，年輕族群因移往都會區而減少，舊有消費者逐漸流失，新的消費者來得少，讓當地攤商嘆道，生意愈來愈難做，曾看過一些新進駐的攤商，僅做2、3個月就短命收攤，真的很慘。

目前鹽水觀光美食城29攤，只有12攤出租，不少攤位只有招牌，卻不見任何設備廚具，管理單位解釋，部分攤位是只在月津港燈節才會申請承租，每年燈節期間出租攤位數可達22至25攤。

至於其他期間出租率冷清的原因，管理單位分析是人口外移、學校停招，消費人潮大減，導致商家承租意願不高，雖然大環境不理想，還是會持續舉辦相關行銷活動，來提升買氣。