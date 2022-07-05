基隆中正公園大佛禪院前人行步道日前完工，但3公分厚的水泥水溝蓋被徒腳踩破，民眾質疑是豆腐渣工程。（陳彩玲攝）

基隆市政府於中正公園大佛禪院前新設人行步道，但日前傳出3公分厚的水泥水溝蓋被徒腳踩破，民眾不滿向議員陳情，質疑是豆腐渣工程，且至今仍未修繕，盼市府能儘速改善。對此，都發處回應，已請承包商更換，預計7月中旬前修復完畢。

中正公園位在中正區，是在地知名旅遊景點，也是基隆的地標之一，不僅可遠眺基隆港全景，還有一座5層樓高的觀音佛像，每逢假日遊客絡繹不絕，未料，一旁人行步道才剛完工不久，有晨運民眾一腳踩破水溝蓋，鋼筋差點刺進腳底，腿也差點摔斷，讓人質疑是豆腐渣工程。

市議員韓世昱表示，日前接獲民眾陳情指，早上晨運行經中正公園人行道時，腳才剛踩上某一塊水溝蓋，水泥突崩裂，整隻腳陷進水裡，幸好沒有受傷。韓世昱說，日前親自到場查看，發現該水溝蓋由3塊水泥組合而成，中間一塊斷裂成數段，且掉落水溝內，質疑水泥包夾的鐵絲過細導致意外發生，要求市府立即改善，避免遊客及運動民眾發生危險。

在附近運動民眾指出，自己平時會到中正公園散步，此處空間寬敞，也會有很多家長帶小朋友來遊玩、放風，他認為，人行道建置沒多久就被踩壞「很扯」，質疑是施作時品質就有問題，市府應該負責任。

對此，基隆市政府都發處公園科回應，該水泥水溝蓋先前曾遭汽車輾壓破裂，廠商可能心急使用強度不足混凝土修繕，第二次被民眾踩破後，已要求立即改善缺失，目前先使用三角錐將該處圍起，避免民眾未注意踩空，最快15日前會修繕完畢。