胡瓜、白家綺的《台灣那麼旺》深受觀眾喜愛，也培育許多歌唱新星。（民視提供）

民視繼王仁甫、孫協志的《明星許願池》收攤後，將由運動實境秀《超級王牌棒球隊》接檔播出，今（5日）再驚傳周六晚間由胡瓜、白家綺主持的歌唱比賽節目《台灣那麼旺》已於6月底完成最後一集錄製。

對此，民視否認6月底是最後一次錄影，「 《台灣那麼旺》節目中受粉絲喜愛的現役素人歌手、青少年歌手比賽目前還持續錄影播出；同時，該時段也積極籌備新型態內容，將會在最適當的時間點做節目交棒。」民視也強調新型態的節目一樣會由胡瓜領軍主持。