發發聯名握咖啡推周邊，包含直飲吸管兩用環保隨行杯，也有耳掛式手沖咖啡包十入組（380元）。（發發提供）

自疫情爆發以來，儀式感成為人們在疫下生活找尋身心靈平衡的重要支柱。手搖飲店「發發」為創造生活儀式感，攜手握咖啡 Oh!Cafe，由世界烘焙冠軍 JACKY LAI（賴昱權）監製，以「大人系的日常浪漫」概念推出期間限定「發發想啡系列」，包含「濃萃咖啡優格」(99元)、「黑白雙凍咖啡拿鐵」(85元起)、「滿滿珍珠咖啡拿鐵」（75元起)三款飲品，以及全新口味-冠軍咖啡 Q 凍。即起開始販售。月底也將推出刮刮樂活動。

據外部統計，台灣人一年喝掉約 10億杯手搖飲，咖啡更高達28.5 億杯。發發以「大人系日常浪漫」為概念發想，攜手JACKY LAI營的「握咖啡 Oh!Cafe」共同推出「發發想啡系列」。

「濃萃咖啡優格」將咖啡的成熟大人味結合優格的奶香酸甜，優格的微酸與咖啡的微苦相互襯托，再加入每天新鮮現煮的顆粒燕麥，以及招牌人氣配料手工Q凍期間限定咖啡口味，呈現酸甜苦平衡的風味。「黑白雙凍咖啡拿鐵」將台農崙背鮮乳與聯名特製咖啡結合，搭配手工Q凍，經典牛奶口味與咖啡口味苦甜交織，享受療癒幸福。

「滿滿珍珠咖啡拿鐵」擁有迷人的琥珀色漸層，咖啡拿鐵的香氣飽滿而有厚度搭配軟嫩而不失彈牙口感的珍珠，邊咀嚼的同時散發咖啡的香醇氣息。發發與握咖啡除了限定飲品之外，也推出多款聯名週邊商品，結合奇異鳥與咖啡豆的呆萌療癒風格，不僅設計手提外帶盒，也同步推出直飲吸管兩用環保隨行杯(420元)與環保購物袋(180元)。

發發自去年7月創立品牌，即將迎來一週年，於25日至31日祭出連續 7 天的週年刮刮樂活動，來店或外送購買一杯以上飲品，即贈送發發週年慶刮刮卡一張，有機會獲得第2杯免費招待或滿 200折20現金折扣。