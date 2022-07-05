趙小僑與劉亮佐結婚5年求子之路艱辛，在歷經1次人工受孕、2次試管失敗及1次胎停的劇痛後，第4次試管終於懷孕成功，5日上午9點左右提早剖腹產下女兒「典典寶寶」，她傍晚親自在臉書發文報平安，「今天上午半身麻醉的剖腹產過程，我緊張到忘了害怕，只想著典典寶寶一定要平安健康地生出來，當我一聽到典典寶寶哭聲我就馬上大哭」。

趙小僑說，老公劉亮佐看到典典寶寶時沒有哭，但是去辦住院手續時在電梯門前哭了，「他說這一切真的好不容易。這兩年半來我從取了96顆卵開始，一直到第4次（試管）才終於成功生下典典寶寶，很開心我終於做到了」。

「典典寶寶」預產期是7月20日，不過趙小僑表示，「因為胎位不正，原本要和醫生討論剖腹產的時間，但是昨天晚上37周的典典寶寶等不及了突然破水，斗哥就緊急把我載往醫院，醫生建議等到早上再進行手術，所以從昨天下午到今天典典寶寶生完之後我一共有20個小時沒有吃喝任何東西，後來還因為麻醉藥的關係我一直吐，打了兩針止吐、止暈針之後到下午才開始慢慢舒緩。另外，昨天因為破水和宮縮，斗哥和我都睡不到兩個鐘頭，所以現在身體狀況比較虛弱必須休息，請大家不用擔心。」

她說，雖然典典寶寶是37周剖腹產，但是也有2800克並且非常健康，除了謝謝一直以來大家的祝福，她也終於放下心中的大石頭，接下來也將邁向另一條辛苦又幸福的人生道路，請大家繼續給他們祝福。她並透露，全家都覺得典典寶寶比較像「哥哥」劉子銓，「大眼睛、大耳朵、嘟嘟的嘴巴、短短的下巴、寬寬的鼻子幾乎和子銓小時候一模一樣。下次一定要把子銓剛出生時的照片翻出來比一比」。