東引軍事越野障礙賽今年來到第4屆，將於8月6、7日開跑，分成3.5公里休閒體驗組、8.5公里勇士競賽組以及16公里菁英競賽組，1400個名額全數搶光，今日舉行賽前記者會，外景主持人段慧琳、賴俊龍都來到現場，號召大家共襄盛舉。

賽前記者會今於松菸舉辦，連江縣縣長劉增應、連江縣立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、東引鄉鄉長林德建、東引鄉代會主席王維德、中華民國衝浪協會理事長余明錦皆受邀出席，上屆也有參賽的外景主持人段慧琳、賴俊龍也蒞臨現場，號召全台熱血跑者與軍事迷共襄盛舉，參與全台唯一「封島軍事主題障礙賽」。

段慧琳上屆在勇士競賽組中獲得第6名，由於她當時是行腳節目主持人，還挑戰邊跑邊主持，同時介紹東引沿途的戰地人文風光，和挑戰重重軍事障礙關卡，整場賽事讓她感到印象深刻。

今年段慧琳再度挑戰勇士競賽組，並以「學姊」身分推坑賴俊龍一同參賽，首次參賽的賴說，他本身是三鐵愛好者，過去每年都有關注東引軍事越野障礙賽，今年新增攀網環節，讓他躍躍欲試，決定親自參加，接下學姊戰帖，勢必一同拿下好成績。

本屆東引軍事越野障礙賽總獎金30萬，跟上屆相比也加入更多軍事越野障礙設施元素，新增一座高達4公尺的攀網關卡，3個參賽組別皆以東引忠誠門作為起終點站，依組別不同途經中柱港、東引燈塔、安東坑道、中柱坑道、感恩亭、三山據點等重要景點，得以飽覽東引戰地風貌。

不僅賽道完整融入東引戰地風情文化，賽事服裝、配件、號碼布以及完賽獎牌，都融合軍事野戰風格，將東引鄉鎮特色和軍事文化完美結合。

此外，賽事外活動也豐富有趣，賽前選手之夜規劃了「比基尼泡泡PARTY」，請來知名DJ和舞團表演，更特別新增煙火橋段，加上東引指揮部的「全民國防夜間火炮操演」，親身感受軍事基地中，實彈射擊的震撼視聽。