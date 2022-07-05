吳宇舒拍宣傳照，好身材一覽無遺。（東森提供）

東森晚間新聞當家主播吳宇舒，秉持著「對所有事情都保有好奇心，對任何事情都保有質疑」的認真態度，也反應在她對新聞工作的堅持，因著這份信念，每天零時差大量閱讀國內外新聞，藉以掌握新聞事件發展脈絡，在每天的新聞採訪會議中積極參與，表達自己的觀察和看法，也主動提出新聞方向和報導方式，對新聞用字謹慎斟酌，只為更貼近事實的新聞傳達。

由於外型亮眼，入行以來總給人美女主播的印象，但對她來說，美麗只是現有的附屬配件，一本初衷對於新聞和生活的熱愛，才是她的一貫堅持。在她的社群粉專裡，不時分享自己對戶外活動的喜好，透過她分享的健身日常，總讓粉絲驚訝她的體能實力，也讓大家看到她無比的自律和毅力。

運動健身的日常，是一步一腳印的自我要求，如同她對工作的要求，追求新聞真相的敏感、自覺和自律，吳宇舒以她非凡的毅力，在每個晚上提出領先觀點，喚醒大家對新聞真相真知的權利。