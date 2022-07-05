大陸石油巨頭之一的中國石化公司表示，該公司位於重慶綦江試產頁岩氣成功，證實新場構造將落實千億立方米資源量，讓中石化在川東南盆緣複雜構造帶形成整體連片，整體資源量衝上 1.193兆立方米，是繼涪陵頁岩氣田後第2個上兆立方米頁岩氣資源陣地，未來將成為中國能源安全的重要保障。

據《北極星能源網》報導，有大陸「兩桶油」之一的中石化集團新聞辦公室對外公佈消息稱，中石化部署在重慶綦江的新頁1井試獲日產頁岩氣53萬立方米，標誌著新場構造落實千億立方米資源量；至此，中石化川東南盆緣複雜構造帶「新場南—東溪—丁山—林灘場」形成整體連片，整體資源量達1.193兆立方米，是中石化繼涪陵頁岩氣田後發現的第2個上兆立方米頁岩氣資源陣地，將為保障中國大陸能源安全發揮重要作用。

報導說，新頁1井完鑽井深5756米，是勘探分公司部署在重慶綦江區新場構造的深層頁岩氣風險探井。新場構造在地質上屬於川東南盆緣複雜構造帶。此前研究表明，該構造帶超深層頁岩氣有利面積大、資源量大，是中石化頁岩氣增儲上產的重要領域。

中石化表示，在2012年涪陵頁岩氣田取得重大勘探突破後，將目光轉向川東南盆緣複雜構造帶，成立深層頁岩氣技術攻關組，持續開展深層頁岩氣目標評價等技術攻關研究，形成了深層頁岩氣體積壓裂技術，實現了優質頁岩鑽遇率100%，壓裂裝備、工具及材料全部實現國產化，大幅降低施工成本。2019年，取得深層頁岩氣勘探戰略性突破。此後，進一步推進深層頁岩氣勘探，落實了兆立方米頁岩氣資源陣地。

中石化表示，下一步將加強新場構造目標精細評價，加強川東南「新場南-東溪-丁山-良村北」整體評價與部署，以獲得新突破。

去年，中國大陸頁巖氣產量230億立方米。其中，中石化涪陵頁巖氣田全年產氣71.65億方；中石油西南油氣田頁巖氣產量達111.7億立方米。