韓宜邦劇中騎車載何蓓蓓車禍受重傷。（台視提供）

何蓓蓓劇中帶傷求援（台視提供）

台視《美麗人生 日出他鄉》將上演令人神經緊繃的車禍戲；劇中韓宜邦（Junior）騎摩托車載何蓓蓓，在山間小路被後方來車追撞，兩人翻滾下山谷，韓宜邦肚子被樹枝刺穿，何蓓蓓不顧自己也身負重傷，步履蹣跚下山求援。Junior也忍不住自曝學生時代騎檔車耍帥不成反而當眾「雷殘」的糗事。

拍攝當天氣溫很高，韓宜邦拍到滿身大汗，何蓓蓓透露，自己坐在後座還是很緊張，「因為剛好是騎下坡，怕重力加速度，原本是單手抓著後面的握把，後來默默就改成雙手緊握，手都發紅了，是真心演出緊張感。」韓宜邦冷靜表示：「不緊張！一切都在掌握之中。」

由於山區道路狹小彎路又多，兩人一轉彎就看到一台小貨車迎面而來，好在韓宜邦反應快，及時煞車，但突如其來的狀況，讓何蓓蓓當場嚇到驚聲尖叫連連，韓宜邦則是相對鎮定，他事後表示：「其實我真的害怕時，是叫不出聲音的。」何蓓蓓聽了則笑說：「難怪你剛剛特別安靜。」

韓宜邦表示，平常除了拍戲，他已10多年沒有騎摩托車了，回憶起人生第一台摩托車就是檔車，笑稱男生就是要騎這種車才帥。他透露大學時曾約學妹出遊，開心要去載人時，原本心裡的計畫是要瀟灑騎著檔車，並在學妹面前甩尾，帥到最高點。豈料糗事就在這時發生，「剛好那個路段是個斜坡，整個人重心不穩，我就在眾目睽睽下直接摔車」，他接著笑說，學妹看到眼前狀況傻眼，並愣了好幾秒才把他扶起。由於連煞車把手都摔變形了，兩人後續也沒有出遊，而是改去修車行，草草結束該次行程。何蓓蓓聽了這段故事，開玩笑說：「變成『雷殘』公子！是企圖用悲情牌打動學妹嗎？」