好萊塢知名女星安柏赫德（Amber Heard）日前輸掉與前夫強尼戴普（Johnny Depp）互控誹謗的離婚官司後，曾上節目透露自己還愛著強尼，但對於輿論造成的判決結果並不滿意，與強尼戴普私下的談判也宣告破裂，因此近日安柏赫德也正式宣布自己將「上訴到底」，而法院隨後也強硬出手，要她先支付鉅額的賠償金再說。近日安柏赫德團隊更指出陪審團成員有一位年齡和本人疑似不符，懷疑根本不是同一人，向法庭要求案件重審。

據美國《CBS NEWS》報導，安柏赫德團隊於近日提出的審後動議中，指出有「不當的陪審員參與判決」，報告中指出15號審查員疑似身分和資料不符，根據資料15號審查員是1945年出生，但本人看起來卻比較實際年齡更年輕，像是1970年出生，讓安柏赫德團隊懷疑是冒名頂替，要求法院審查。

安柏赫德團隊指出提出過許多強尼戴普施暴的過程，但強尼戴普沒有證明自己「從沒有攻擊過安柏」，並提出沒有辦法證明安柏赫德的專欄文章是出於惡意，向法院要求撤銷1035萬美金（約3億元台幣）的賠償金判決。

而安柏赫德先前在敗訴後現身接受美國電視台《NBC》的專訪，她表示自己不會怪罪陪審團，也充分理解大眾喜愛強尼戴普因為他是個很棒的演員，她也坦承自己雖不在意這段婚姻的瘡疤被迫攤在眾人面前，但無論是社群媒體還是新聞媒體都對此事件造成極大影響，幾乎所有輿論都一面倒的支持著強尼戴普，甚至還有人認為她在說謊，但這些人根本無法直視她的眼睛，告訴她這些評論對她是公平的，因此她認為自己並沒有受到「公平的對待」。