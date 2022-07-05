高通膨時代來臨，包括電價、能源等生產成本增加，聚酯、工程塑膠廠追求高值化產品，朝科技應用，提升競爭力及獲利能力；遠東新（1402）投入電動車安全氣囊及輪胎廉布、力麗（1444）則以3C及蘋果供應鏈周邊產品為主、新纖（1409）以電動車充電樁包材及車材為高值化產品核心。

積極打造毛利率較高的綠色供應鏈，遠東新已將廢棄寶特瓶回收成回收酯粒（R-PET）再製成飲料用瓶、服飾、鞋材、包裝材料與車材。

除此之外，遠東新副董事長席家宜在今年的股東會指出，遠東新也把聚酯應用在風力發電機葉片。也打入電動車龍頭Tesla供應鏈，提供安全氣囊紗線；也和Continental德國馬牌輪胎用環保再生塑材（RE-POLY）去做輪胎簾布，目前是獨家合作也是全世界第一家採用環保材的輪胎簾布。

新纖的工程塑膠粒，2年前便已打入特斯拉供應鏈；將現有聚酯、化纖、工程塑膠等產項透過研發創新，打進尖端科技供應鏈，是新纖高值化產銷策略的核心；新纖集團經營決策委員會副主委羅時銓表示，新纖兩年前就開始攻電動車商機，更已躋身特斯拉（Tesla）供應鏈，今年擴大布局，將原工程塑膠部門改名「尖端科技材料生產中心」，專供高科技材料。

新纖指出，今年尖端科技材料生產中心希望朝綠電的方向發展，向風電扇葉裏的發泡填充材料的方向研發生產，未來期待能打入綠能產業供應鏈。另外，新纖也持續看好充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料的未來發展潛力。

環保聚酯原抽色紗線Ecoya，已打進AirPodsMax供應鏈的力麗，為發展更多的高值化產品，力麗也成立了「電子材料事業處」，專責研發將聚酯纖維運用在環保回收、3C電子等產品上。

力麗副總陳漢卿指出，集團今年也開始將工程塑膠粒往其他電子包材、管線、外框等產品做開發。