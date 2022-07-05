新竹市長林智堅近日爆出碩士論文抄襲的風波，台北市議員王鴻薇今(5日)指出，林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，內文與同年的竹科報告書相似度極高，就連內容、圖表、引用文獻以及附錄也都幾乎相同，就連錯字「籃球」寫成「藍球」都錯的一樣。媒體人黃揚明更在臉書爆出「林智堅連自己研究所名稱都寫錯」的鐵證，引發討論。

黃揚明今日在臉書上PO出一篇文章表示：「大家都沒發現，林智堅寫錯自己的研究所名稱嗎？」他更隨文附上圖片，只見在學位論文中，林智堅註明參考「余正煌（2015）《2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎》。臺北：台灣大學國發發展研究所，碩士論文。」林智堅竟將「台灣大學國家發展研究所」誤植為「台灣大學國發發展研究所」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「真的很厲害」、「他大概一時口吃啦～國發發大財」、「藍球都沒發現，寫錯自己研究所名稱…算正常」、「你別急，明天就會改名為國發發展研究所」、「人家故意留錯字的原因是證明自己是真的有在寫」、「國國發發展展中中心心他少打很多字！」