美國國慶日當天(4)芝加哥市中心附近高地公園（Highland Park）傳出連環槍響，釀成6死、逾30人受傷。《紐時》報導罹難者包括76歲男子托萊多(Nicolas Toledo)，由於行動不便加上狂熱的家人們不放過這年度盛會，他只好被迫參加，卻不幸遭3枚子彈命中。

報導指出，高齡76歲的托萊多是一名身障人士，平時需要靠輪椅代步。當天他根本不想參加遊行，不過家人不放心留他獨自在家，而且沒有其他人可以幫忙照顧。加上這家人本身非常狂熱於國家慶典，熱血程度甚至前一晚就先到現場佔位置。

托萊多的孫女蘭格爾(Kimberly Rangel)表示，爺爺坐在家人中間，遊行隊伍經過時他非常興奮，還說「享受活在當下的喜悅」。槍擊發生時一家人沒有意識到發生什麼事，還以為是表演的一部分，直到子彈不眨眼的朝他們飛來，「爺爺中彈了，當場鮮血濺到我們身上…」

蘭格爾悲慟說道，「我無法相信眼前的一切…一度無法呼吸，實在太可怕了。」

混亂中兒子試圖為父親擋下子彈，手臂因此受傷，送醫後並無大礙。死者生前喜歡釣魚、畫畫，還有一顆幽默、善良、勇敢的心。「爸爸是我們家族的英雄，他的精神將永遠流傳下去。」

The family of Nicolas Toledo tells me he was one of the people shot and killed at the Highland Park 4th of July Parade. “We are all feeling pretty numb. We’re all pretty broken inside,” his granddaughter said. She shared these photos with @cbschicago pic.twitter.com/0WGYfDEI6g — Anna Rose (@InvitableWriter) July 4, 2022

墨西哥外交部北美地區負責人阿爾瓦雷斯(Roberto Velasco Álvarez)表示，周一芝加哥郊區遊行6名罹難者中，其中1名為墨西哥人，目前尚無法證實是否為托萊多先生。

根據托萊多的家屬表示，年邁父親擁有雙重國籍，一生來回美、墨兩地生活，幾年前才搬回芝加哥郊區高地公園市與家人同住。遺孀表示，「兒子們想讓他過上好生活，一家人住在一起可以好好孝順他，遺憾悲劇奪走了幸福…」