美國國慶日當天(4)芝加哥市中心附近高地公園（Highland Park）傳出連環槍響，釀成6死、逾30人受傷。《紐時》報導罹難者包括76歲男子托萊多(Nicolas Toledo)，由於行動不便加上狂熱的家人們不放過這年度盛會，他只好被迫參加，卻不幸遭3枚子彈命中。

報導指出，高齡76歲的托萊多是一名身障人士，平時需要靠輪椅代步。當天他根本不想參加遊行，不過家人不放心留他獨自在家，而且沒有其他人可以幫忙照顧。加上這家人本身非常狂熱於國家慶典，熱血程度甚至前一晚就先到現場佔位置。

托萊多的孫女蘭格爾(Kimberly Rangel)表示，爺爺坐在家人中間，遊行隊伍經過時他非常興奮，還說「享受活在當下的喜悅」。槍擊發生時一家人沒有意識到發生什麼事，還以為是表演的一部分，直到子彈不眨眼的朝他們飛來，「爺爺中彈了，當場鮮血濺到我們身上…」

蘭格爾悲慟說道，「我無法相信眼前的一切…一度無法呼吸，實在太可怕了。」

混亂中兒子試圖為父親擋下子彈，手臂因此受傷，送醫後並無大礙。死者生前喜歡釣魚、畫畫，還有一顆幽默、善良、勇敢的心。「爸爸是我們家族的英雄，他的精神將永遠流傳下去。」

墨西哥外交部北美地區負責人阿爾瓦雷斯(Roberto Velasco Álvarez)表示，周一芝加哥郊區遊行6名罹難者中，其中1名為墨西哥人，目前尚無法證實是否為托萊多先生。

根據托萊多的家屬表示，年邁父親擁有雙重國籍，一生來回美、墨兩地生活，幾年前才搬回芝加哥郊區高地公園市與家人同住。遺孀表示，「兒子們想讓他過上好生活，一家人住在一起可以好好孝順他，遺憾悲劇奪走了幸福…」

文章來源：Portrait of a victim: a 76-year-old grandfather who hadn’t wanted to attend the parade.
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