疫情重創偏鄉經濟，花蓮不少鄉鎮市紛紛發放鄉民振興慰問金，緩解負擔，萬榮鄉、卓溪鄉公所將分別在7月底、9月陸續發放，凡設籍的鄉民每人可獲得5000元現金。

萬榮鄉長古明光指出，鄉內截至6月19日止，染疫人數達1216人，佔全鄉人數19.3％，是全縣第三，由於鄉民多數以農務及臨時工為業，經濟來源原本就不太穩定，怎料疫情又造成經濟與生活上的衝擊，讓鄉親苦不堪言。

因此萬榮鄉公所日前擬定發放振興慰問金自治條例，將發設籍鄉民每人5000元，依地方制度法相關規定提送萬榮鄉民代表會後，在今天通過，預計9月份發放。

萬榮鄉公所指出，振興慰問金由鄉公所至各村發放，預計分2階段，以公告日回推6個月之前設籍者可領取，經統計，符合資格的鄉民人數約6100人，預計總發放金額約3000萬元，相關規範會盡快公告。

此外，卓溪鄉公所上月29日在公所網站上公告，6月5日前設籍鄉滿1年以上鄉民，可領取5000元現金，將於7月23日統一在指定地點發放，未能如期領取的鄉民，可在7月25日至8月24日前往公所補領。