台東縣環保局與成功鎮公所合作，試辦每周二定時定點資源回收。（台東縣政府提供）

台東縣環保局考量偏鄉部落民眾的日常活動習性，與成功鎮公所合作，自5日起於5處原鄉部落活動中心試辦每周二定時定點資源回收，並以阿美族語廣播請「大家動起來，倒資源回收」，為台東環境永續盡一分心力。

環保局表示，台東縣與西部其他縣市相較，人口密度低且幅員狹長，在資源回收定點定時回收工作的推動上，考量偏鄉部落居住人口的日常活動習性，與成功鎮合作，每周二上午8點20分至11點巡迴小馬等5處原鄉部落，定時定點及指定項目執行回收，從5日起到年底試辦。

而為了貼近原鄉部落，除了設計原民風彩繪資源回收車外，並以原住民母語翻譯「大家動起來，倒資源回收」（Maplong kita misolimet. Oya miliyaway micokaymasan a lakaw）廣播通知住戶，深化並落實原民部落資源回收工作。

環保局指出，這次的部落資源回收，也針對成功鎮原住民部落往年資源回收量較多的項目，如紙容器、寶特瓶、廢塑膠容器、玻璃容器、廢照明光源、乾電池等6類，以便利偏鄉居民處理回收物。

台東縣政府表示，資源回收工作的推動是垃圾處理很重要的一個環節，利用資源有效的回收使用，不僅降低垃圾產生，亦可達到資源循環再利用的目的，落實全體縣民資源回收觀念，共同為台東環境永續盡一份力，呼籲民眾養成隨手做好垃圾分類，減少廢棄物的產生。