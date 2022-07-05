來自五大洲、138個國家、兩百多位外賓齊聚台北的第4屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會，今天圓滿完成3天議程，現任會長法卡利（Riccardo Fraccari）連任成功，中華棒協理事長暨3日當選亞洲棒總（BFA）會長後，今天又在首輪就獲得過半選票，當選WBSC副會長職務，並被指派為棒球部執行副會長。

辜仲諒表示，WBSC在全球所扮演的角色不可或缺，期許未來將棒壘球推廣至全球，傳遞永不放棄、追求精進的精神，透過體育促進社會融合，消弭族群紛爭，徹底解決社會問題，協力打造一個更公平、健康與和平的環境，同時將致力推動棒球項目重返奧運，讓世界頂級好手在最高競技殿堂切磋交流。

辜仲諒也向各會員國代表分享自己的夢想，就是集結各國資源打造「亞洲大聯盟」，「但要達到這個夢想，我自己一個人做不到，我們必須團結。」他也喊出亞洲棒球總會的新口號「BFA, Asian Power！」，同時發下豪語，只要亞洲團結並肩同行，相信不久的將來，將會超越其他洲，甚至是美國職棒大聯盟（MLB）。

WBSC副會長選舉中，辜仲諒首輪在總投票數75票中，即囊括過半數的46票壓倒性勝出，這也是當前台灣參與各項國際體育組織的最高職位。下午也進行壘球部執委改選，剩下韓國與荷蘭代表競逐最後一席執委，經過4輪投票，最後亞洲國家大團結，由韓國代表勝出。