根據金管會統計，今年到7月4日止，防疫險的理賠金額將近150億元，使得已有4家產險業向金管會申請收回重大事故特別準備金，包含國泰世紀、兆豐產險、和泰產險和新安東京海上產險，收回金額約44.47億元。
防疫保單承保件數今年以來到7月4日止，已經達435萬件，所收保費40.6億元，不過理賠件數42.3萬件，理賠金額已經達到149.4億元，是所收保費的逾3.6倍。
金管會表示，已經有兩家核准增資，分別是國泰世紀產險和中信產險；另外申請特別準備金回沖者分別為國泰世紀、兆豐、和泰產險。
根據金管會統計，今年到7月4日止，防疫險的理賠金額將近150億元，使得已有4家產險業向金管會申請收回重大事故特別準備金，包含國泰世紀、兆豐產險、和泰產險和新安東京海上產險，收回金額約44.47億元。
防疫保單承保件數今年以來到7月4日止，已經達435萬件，所收保費40.6億元，不過理賠件數42.3萬件，理賠金額已經達到149.4億元，是所收保費的逾3.6倍。
金管會表示，已經有兩家核准增資，分別是國泰世紀產險和中信產險；另外申請特別準備金回沖者分別為國泰世紀、兆豐、和泰產險。
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