陳宏益以數據佐證，強調若中火不將舊燃煤機組拆除，未來再加上燃氣機組後，將成為全球最大火力發電廠。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市長盧秀燕在臉書貼出可遠眺玉山主峰的照片指台中空氣清新，反遭對手立法院副院長蔡其昌反譏看見玉山主峰本是夏季日常，並批評盧主政以來對空汙的防制作為就只是不斷打壓中火；環保局長陳宏益表示，政治人物不該違反國際永續發展趨勢，一意孤行要把中火蓋成世界最大火力發電廠，新聞局長鄭照新反擊，別憑一張照片否定別人的努力，相信台中市民不樂見政治人物互相唱衰。

盧秀燕上午主持市政會議時表示，在市府團隊努力和各界的配合下，台中今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，優於同期全國平均14.7微克；這是台中市自2006年以來，空品首次低於國家標準值15微克，更創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市。強調市府會繼續努力改善空品，讓市民呼吸到符合國家標準的好空氣。

陳宏益則強調，中市府堅決反對的是老舊中火燃煤機組備用，中央推動再生能源政策不利，2025非核家園確定跳票；為了彌補電力不足，若讓中火舊機組轉為備用，最後一定淪為常態備用。

陳宏益說，政治人物的視野不應該只看選舉，要看整個台灣再生能源電力分散、多元化、在地化，才能面對2050年淨零碳排的挑戰，千萬不要再依賴中火火力發電；建議政治性論述不應違反國際社會永續發展趨勢，一意孤行要把台中火力發電廠，蓋成全世界最大的火力發電廠。

鄭照新則指出，同樣都是台中隊，相信台中市民也不希望政治人物互相唱衰，看到蔡其昌有好表現，樂於肯定，但希望談論空汙話題，能夠以科學的角度、客觀的數據分析，改善空汙是全體市民共同配合才能達成的減碳結果，不應單憑個人主觀好惡、或一張玉山照片，就否定台中人的努力，不僅過於草率，恐也有失副院長的高度。