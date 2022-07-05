證交所統計，7月6日台股集中市場共有20檔個股除息交易，其中，南亞（1303）每股除息7.5元，預估發行市值將減少約594億元，對指數影響為19.28點，合計20檔對指數影響31.55點。

7月6台股集中市場共有福壽、南亞、大億、吉茂、新光鋼、六暉-KY、震旦行、互盛電、敦吉、嘉里大榮、華航、台灣高鐵、聯邦銀、開發金、遠見、緯創、訊映、銘鈺、展碁國際、宏全等20檔除息。

開發金控「營養100」為偏鄉加菜 萬名學童受惠
張家祝續任董事長 開發金通過發放現金股利1元
大億股東常會通過分派現金股利0.6元
#台灣高鐵 #開發金 #遠見 #訊映 #大億