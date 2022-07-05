總統府新增1名確診者 與官員無接觸史 18:252022/07/05 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵 （本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增1名總統府員工確診案例，該名員工近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。 張惇涵表示，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實防疫工作。 新加坡自費PCR比台灣便宜 羅一鈞推測這方式「國內也有開放」 高中生「壯遊台灣」布袋戲研究營 用新視角探討布袋戲發展 30多歲男確診身亡 發病10天呼吸衰竭過世 #總統府 #張惇涵 #新增 #確診者 #官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投民眾在公共場合未戴口罩躲角落吃飯 勸阻無效挨罰3千元 16:002022/07/05 生活 住宿式機構本周增155死 累計死亡數破千 14:352022/07/05 生活 邊境變種破百例 羅一鈞：不考慮清零 14:392022/07/05 生活 打完第四劑2周後確診 醫曝身體狀況：完全無感 08:102022/07/05 生活 台灣愛文芒果深受喜愛 躍上日本學童營養午餐 18:372022/07/05 生活 台灣芒果「被確診」 黃偉哲：不知是政治病毒還是新冠病毒 11:592022/07/05 政治 低風險區入境 擬取消2日內PCR 莊人祥揭3條件 14:232022/07/05 生活 竹縣＋859 成人Novavax和嬰幼兒莫德納 到貨就開打 16:482022/07/05 生活 不只是台灣的「三金」 04:102022/07/05 時論廣場 BA.4／5一定會進社區 高雄長庚：打四劑疫苗最有效 15:272022/07/05 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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