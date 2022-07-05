俗話說親兄弟明算帳，代表就算有血緣如此親密關係，錢財往來還是要算清楚！一名網友就表示，妹妹在跟前男友交往時借了約1萬元，沒想到分手後討錢時，男方竟要求發生關係才要還錢，讓許多網友看了直呼「快報警」。

原PO怒轟妹妹分手後討錢時，前男友竟要求發生關係才還款。（翻攝自Dcard）

原PO在Dcard分享對話內容，當時妹妹要求匯款償還1萬元，前男友卻回應「做那個才給妳」、「不然妳就慢慢等吧，等我哪天心情好就給妳」，讓妹妹不知如何是好，原PO得知此事後決定代妹出面，怒轟前男友「你當我妹是什麼？」質疑明明是前男友欠錢，憑什麼理直氣壯？結果前男友卻將妹妹封鎖帳號。

原PO得知妹妹狀況後，決定出頭和前男友對話。（翻攝自Dcard）

原PO指出，前男友在一起時借錢還說不勉強，妹妹心軟才一借再借，心疼才會一拖再拖，沒想到分手後前男友卻是這種態度，「一萬，其實聽起來真的沒什麼，但是我妹每天加班賺錢很辛苦，雖然是我妹自己願意借的，我也不能說什麼，但如今對方這樣的態度真的看不下去」。

對此，許多網友紛紛回應「報警啊，印象有對話紀錄就可以報警了，有說到欠多少就行」、「趕快報警，這種人就是要兇一點，不然以為你們好欺負」、「垃圾前男友，拜託告死這個廢物，還有什麼叫買兔兔？」，而有警察大學背景的網友指出，民事部分警方無法介入，只能向法院提出支付命令，但相關內容涉及性騷擾可以報案處理。

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