宜蘭縣長林姿妙（右）表示，縣府相當重視科技教育的向下扎根及人力培育，非常感謝智泰科技的捐贈，讓宜蘭的學生在這項技術的學習上不再是遙不可及的夢想。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

智泰科技股份有限公司捐贈市值3.2億元的AI模型訓練（圖像辦識）軟體給宜蘭縣政府，提供縣內各級學校應用於科技課程上，藉以提升學生學習成效。縣長林姿妙表示，縣府相當重視科技教育的向下扎根及人力培育，非常感謝智泰科技的捐贈，讓宜蘭的學生在這項技術的學習上不再是遙不可及的夢想。

VisLab-AI模型訓練軟體是由智泰科技耗時數年自主開發的，可應用在各行各業上，透過簡易的操作介面，讓未曾學習過程式語言與不孰悉AI軟體的師生們，都能輕易上手。

縣府教育處表示，在AI的課程推動上，由縣內文化國中、宜蘭國中、壯圍國中及成功國小，共4所科技教育中心共同協助辦理；另外，近幾年在教育部辦理的科技領域競賽、青少年發明展中，縣內學校皆名列前茅，科技教育中心也規劃將此軟體作為科技專題製作的必備工具，讓學生在專題製作品質上繼續提昇。

智泰科技董事長許志青表示，透過AI圖像辨識軟體，可落實幾個科技教育的學習，像是透過模組化軟體套件，不需學會寫程式，就可以應用現有的功能，實際製作出如車排辨識功能的智慧車牌管理系統，讓所有學生了解AI系統的運作架構和概念，也可透過社團進行如科展、發明展的實際學習。

教育處長王泓翔指出，今年是宜蘭科技教育年，數位學習與程式教育的扎根，是未來的趨勢，也是宜蘭教育發展的重點之一，而科技教育中的新興科技議題，包含AI學習，以往較不易落實這方面的教學，透過此軟體就能具體落實，也會善用各界給予的資源，為宜蘭培養更多在科技領域方面的人才。

林姿妙表示，科技進步與技術突破的結果，讓人類生活更加豐富與便利，感謝智泰科技捐贈800套市價約3.2億元的VisLab-AI模型訓練軟體，讓中小學的教師與學生在這項技術的學習上不再是遙不可及的夢想，讓我們一起拚出宜蘭好教育。