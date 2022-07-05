慧洋海運（2637）5日公告自結第二季財報，6月稅前盈餘16.13億元，每股稅前盈餘2.16元，創歷史新高；上半年自結稅前盈餘69.48億元，每股稅前盈餘高達9.31元，營業利益率逾五成，均創歷史同期新高！

展望後市，慧洋表示，受惠市況與需求不斷攀升，今年換約漲幅將上修至42％，全年營運將樂觀走揚。

慧洋6月合併營收25.78億元，自結營業利益14.64億元，營業利益率達57％，自結單月稅前盈餘16.13億元，每股稅前盈餘為2.16元，累計上半年合併營收133.33億元，自結稅前盈餘69.48億元，每股稅前盈餘9.31元，平均營業利益率達53％。

慧洋指出，在俄烏戰爭爆發後，部分糧食及原物料的供給板塊產生移轉，使得船舶週轉天數增加，然第二季受到大陸解封後復工情況未如預期快速，加上全球通貨膨脹等因素，使得6月中小型船舶指數與日租均價皆下滑，此為短期不利因素，慧洋將審慎觀察因應。

展望下半年，大陸復工及各國擴大基礎建設帶動原物料需求，加上全球原物料生產供給板塊的變動，拉長船舶週轉天數，可進一步推升指數與運價走揚，慧洋旗下之指數連動型船舶將持續受惠，挹注營收獲利成長。