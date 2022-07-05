民眾選購變賣物(台北分署提供)

法務部行政執行署台北分署5日舉行「123聯合拍賣會」，現場買氣火熱，珠寶首飾及手工波蘭陶幾乎被一掃而空，整場拍賣會共拍賣1381萬6270元。而高科磁技公司股票拍賣，更以喊價77次，一舉打破台北分署的動產拍賣紀錄。

台北分署表示，今日拍賣會中各式珠寶首飾因以百元起跳拍賣，沒多久即被民眾幾乎一掃而空，共賣出463件。而前幾次拍賣會熱銷的手工波蘭陶買氣依然旺盛，161件被一位大戶全數買走。另罕見的空氣鐘，亦被識貨的行家收購，而實用的手套口罩組也賣出多件，總計變賣金額為19萬1750元。

至於不動產部分，台北國稅局當場聲明願以底價1200萬元承受北市萬華區青年段一小段770地號，面積1640平方公尺的土地。

此外，磁科股票拍賣則是本次拍賣會的最高潮，今天拍賣的磁科股票共3萬9739股，拍賣官宣布起標價75萬元，現場3組買家隨即開始激烈喊價，在輪番喊價加碼多達77次後，最終以161萬000元的高價拍定，等於每股40.5元，一舉打破台北分署拍賣動產的喊價紀錄。