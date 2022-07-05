行政院農委會農糧署推動台灣芒果外銷日本，躍上笠間市學童營養午餐，農糧署長胡忠一（左二）與台南市長黃偉哲（右二）等人出席見證。（曹婷婷攝）

台南愛文芒果今年產量減7成，內外銷均供不應求，行政院農委會農糧署今天於台南市南化區芒果集貨場舉行台灣芒果輸日行銷活動，宣布繼香蕉、鳳梨後，今年輸出優質愛文芒果，躍上日本笠間市2500名學童營養午餐餐盤。

包括農糧署長胡忠一、日本笠間台灣辦事處長木下知香、台南市長黃偉哲、立委郭國文等人今天都出席見證。

黃偉哲說，過去台南芒果已打開日本通路，這次進一步打開日本小學生通路，將優質台灣農特產品打進高品質、高消費日本市場及拓展其他國家通路。他說，1顆愛文在日本要價2500元至3000元日幣不等，但日本人仍趨之若鶩，由此可見，台灣優質愛文深受日本人喜愛。

農糧署指出，2016年芒果銷日431公噸，去年869公噸，今年截至目前，已銷日415公噸，其中，台南出口超過300公噸。此次輸日愛文芒果，將提供笠間市4所學校、2500名學生享用，預計7月14日營養午餐即可品嘗台南美味愛文。

農糧署長胡忠一說，今年芒果外銷總量至7月4日止，與去年同期相比，減少55％，外銷均價從去年每公斤向農民收購90元漲到160元。但他也說，因整體產量減少，對農民來說，沒有因價格看漲而收入增加，因此，農糧署將在南化試辦推廣智能化芒果溫室設施，維持生產品質與數量，避免重演今年氣候影響而大幅減產。

今年愛文減產致價格上揚，國內市場1顆愛文動輒百元，但貿易商基於維持外銷市場銷售穩定，避免因缺貨而影響消費者購買意願，也擔心萬一今年價格波動太大，明年行銷需投入更多成本，因此主動吸收價差，也因此出現內銷愛文身價翻倍，但外銷價格持平的現象。

以今年銷日2.5公斤裝愛文禮盒來說，去年1800元，今年僅調漲為1900元，幅度不大，反而內銷身價翻倍，以南化區農會內銷頂級6公斤裝愛文禮盒，去年1000元，今年已漲至1500元。南化區農會供銷部主任林妙指出，今年愛文產量零星，很多消費者以為是因尚未盛產，她只能回以，「今年等不到大出了！」