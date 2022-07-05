中國電動車大廠比亞迪公布6月產銷快報顯示，上半年比亞迪新能源車銷量激增至64.13萬輛，年增率314%，除穩坐大陸新能源汽車自有品牌龍頭地位之外，還超越特斯拉 (Tesla)，榮登全球新能源車銷售冠軍。

據《界面新聞》報導，比亞迪6月新能源汽車銷量13萬4036輛，其中，插電式混合動力乘用車銷售6萬4218輛，純電動乘用車銷售6萬9544輛；上半年度累計新能源車銷量64萬1350輛，年增率314%。

相較下，上半年特斯拉的全球交車量為56.4萬輛，大增46%。上季特斯拉交車量約25.47萬輛，較前季降18%，為特斯拉近2年來首度季度交車量下滑。

報導說，比亞迪在投資者電話會議中透露，今年新能源汽車銷量目標在110萬至120萬輛之間，其中純電動車（BEV）計劃銷售60萬輛，插電混動力車（PHEV）計劃銷售50萬至60萬輛。

今年上半年比亞迪多座工廠陸續投產，產能持續擴張，月度銷量也從去年底的約 9 萬輛，擴大至逾 10 萬。

受深圳、西安等地疫情影響，比亞迪的產能利用率在 4-5 月一度下滑，但隨著中國疫情受到控制，6 月銷量衝上 13.4 萬輛，改寫歷史新高。

特斯拉則顯得有點不順，雖然位於中國上海的超級工廠已逐漸回到疫情前生產水準，6月電動車產量亦創新高，但電池短缺和供應鏈依然受阻。該公司CEO馬斯克為此抱怨，在美、德兩國的超級工廠已成為「超級錢坑」。

報導說，花旗銀行稍早之前還將比亞迪2022年新能源汽車銷量預測調升至130萬輛，今年上半年比亞迪目標銷量完成度過半，花旗認為，若汽車供應鏈往好的方向發展，比亞迪將衝刺更高的銷量。

分析認為，比亞迪銷量快速走高，主要受惠於自家電池等供應鏈的穩定提供，此前，比亞迪後續產能爆發力將快速走高，主要原因是比亞迪合肥廠已經從6月底開始量產。