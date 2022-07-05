橋上驚見「黑影橫越」 他急幫擋車怨：婦人在慢慢撿東西

驚險瞬間！有婦人騎Ubike在橋上橫越道路，並且疑似摔倒在地，所幸被後方來的騎士發現，趕緊停下車，打著雙黃燈警示，還高舉雙手揮舞，要讓後方來的汽、機車看見，但婦人卻是「慢慢的」撿掉落物品；此舉也讓網友罵翻「如果沒有你擋車，她就謝謝收看了」、「把車停好雙手趕快撿很難嗎？還在那邊慢慢撿」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段影片，影片中畫面為機車行車紀錄器，可見該車子行駛在橋上，突然該機車行駛速度減慢至煞停，並打著警示燈，前鏡頭畫面可見有名婦人騎著Ubike疑似在橋上摔倒，看到機車停住後，婦人則慢慢撿著掉在地上的物品，另外從後方行車紀錄器畫面可見，許多轎車也減慢速度，並且幫著騎士擋住來車，直到婦人撿完物品離開後，交通才恢復正常。

原PO也在貼文表示，遠遠看見黑影橫越，正好看到婦人騎Ubike滑倒在橋上，他心想「完了」，後面的車都要來了，但看到婦人身上無任何燈光或反光飾品，於是，趕緊停在婦人前面打雙黃燈警示，並手舉高揮手示警，仍有幾輛汽車朝他按喇叭，不過他認為若無視婦人倒在橋上，可能會發生慘劇。

前行車紀錄器(上圖)可見婦人撿完物品欲離開，後行車紀錄器(下圖)可見，機車後方來車也停下來幫忙擋車。（翻攝自爆廢公社公開版）

最後，他也表示婦人當下有被嚇到，有點慌張，所以樣子看起來像是在慢慢撿東西，並且，他也很疑惑婦人「怎麼會有穿越橋墩想法，明明橋下有涵洞可以過」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「把車停好雙手趕快撿很難嗎？還在那邊慢慢撿」、「這種車流量 怎麼會敢橫切」、「樓主一生平安，沒有你她可能就掰了」、「給你一個讚，救人一命」、「如果沒有你擋車，她就謝謝收看了」、「這橋上的車速都很快，真的沒出事是三代有保佑」、「不是每天都有你這種人會救她的」。