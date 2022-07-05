法務部行政執行署全國13分署5日同步舉辦「123聯合拍賣」，其中包括拍賣「紅富海」吸金案位於桃園蘆竹區的1戶店面、台灣首位女中醫莊淑旂博士的土地，總拍定金額高達台幣 1億1265萬5782元，挹注國庫收入。

行政執行署表示，今天的不動產拍定金額總計1億742萬9338元，其中最吸睛也是拍定金額最高者為桃園市大溪區鴻禧山莊獨棟別墅，桃園分署以3360萬9999元拍定。其次為苗栗地檢署囑託變價「紅富海」吸金案位於桃園市蘆竹區的1戶店面，桃園分署以2105萬8999元拍定。

另外，台灣首位女中醫莊淑旂博士身後遺留北市士林區至善路的土地，總面積達8000多平方公尺，士林分署以1511萬元拍定；台北分署拍賣北市萬華區青年段土地，以1200萬元拍定；新北分署拍賣新北市中和區立業路地下1樓倉庫，以1171萬9999元拍定；花蓮分署拍賣台東縣知本地區溫泉飯店套房12筆，總計以836萬8126元拍定。

至於動產拍定金額總計522萬6444元，其中拍定金額最高者為台北分署拍賣高科磁技股份有限公司股票3萬9739股，以161萬元拍定。其次為士林地檢署查扣後囑託士林分署變價之2014年份黑色保時捷休旅車，以121萬元拍定。

其他拍定的動產還包含手工波蘭陶、Chanel長夾、diptyque香水、珍珠項鍊耳環組、水晶飾品、兒童奶粉、陽信及板信銀行股票、商標權、自動販賣機、冰櫃、瓦斯爐、鍋具、益智教具、威士忌酒、金戒、紅寶戒、手錶等。